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Стала известна дата начала продаж новой Lada Granta

Техника

«АвтоВАЗ» начнёт продажу автомобилей через несколько дней после премьеры модели

Москва, 28 августа 2018, 10:35 — REGNUM  Новая Lada Granta поступит в продажу уже 1 сентября 2018 года, автомобиль в базовой комплектации можно будет приобрести за 419,9 тыс.рублей. Об этом 28 августа сообщило агентство «Автостат».

Базовые версии автомобилей с кузовами лифтбэк и хетчбэк обойдётся уже в 436,9 тыс. рублей, а стать обладателем универсала можно будет за 446,9 тыс. рублей. Также появилась информация о том, что в начале 2019 года «АвтоВАЗ» представит кросс-версию Granta.

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Напомним, новое семейство Lada Granta автолюбители смогут увидеть на предстоящем Московском автосалоне, который пройдёт в период с 29 августа по 9 сентября 2018 года.

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