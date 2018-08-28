Китайские истребители J-20 начнут собирать на четырех линиях

Пекин, , 10:21 — REGNUM В Китае запущена четвертая линия по сборке истребителей пятого поколения J-20, в настоящее время уже стоящих на вооружении Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом пишет 28 августа портал Sina.

По сведениям онлайн-издания, если указанная линия будет запущена на полную мощность, производство боевых самолетов указанного типа возрастет в КНР до 40 машин в год. По мнению экспертов издания, истребитель J-20 в настоящее время способен составить конкуренцию американскому F-22 Raptor.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее академик Китайской академии наук и главный конструктор истребителя J-20 Ян Вэй подчеркнул, что машина китайской разработки готова к ведению боевых действий в любое время и в любом месте. Добавим, истребитель пятого поколения был официально принят на вооружение НОАК в сентябре 2017 года.

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