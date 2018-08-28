Shelby SuperCars показала на мотор-шоу 1750-сильный гиперкар Tuatara

Пеббл Бич, США, , 10:01 — REGNUM Американская компания SSC North America (Shelby SuperCars) показала на мотор-шоу Monterey Car Week в Пеббл-Бич (штат Калифорния, США) 1750-сильный гиперкар, который получил название Tuatara. Об автомобиле 27 августа рассказал британский портал Top Gear.

https://twitter.com/BBC_TopGear/status/1034176312053772288

Серийная машина получила двигатель V8, оборудованный двумя турбинами, он способен выдавать 8,8 тыс. оборотов. Стоит отметить, что мощность силовой установки у Tuatara больше, чем у гиперкаров Regera и Agera RS от Koenigsegg или Chiron от Bugatti.

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Правда, чтобы добиться такой мощности владельцу автомобиля будет необходимо использовать специальное топливо E85. Масса Tuatara равна 1247 кг. К сожалению, на данный момент компания не раскрыла информацию о разгонных характеристиках машины.

Напомним, концепт-кар, который лёг в основу Tuatara, SSC представила ещё в 2010 году. Название автомобиль получил в честь пресмыкающегося, обитающего в Новой Зеландии. Некоторые элементы дизайна гиперкара напоминают гребни на спине ящерицы.

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