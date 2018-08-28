Toyota вложит в Uber $500 млн для разработки беспилотных машин

Сан-Франциско, США, , 09:37 — REGNUM Toyota в рамках соглашения с Uber Technologies Inc. о разработке и создании беспилотных транспортных средств, вложит в компанию $500 млн. Об этом 28 августа сообщила газета The Wall Street Journal.

Согласно договорённостям между компаниями, Uber будет внедрять беспилотную технологию в минивэны Toyota Sienna. Сеть будет использовать эти автомобили для оказания услуг. Отмечается, что впоследствии эти машины могут быть проданы другим компаниям. В рамках совместной работы над проектом Toyota и Uber преследуют цели по повышению безопасности и снижению расходов на перевозку пассажиров.

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Напомним, в марте 2018 года ИА REGNUM сообщило о том, что в городе Темпе (штат Аризона, США), беспилотный автомобиль Uber сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Водитель, находившийся за рулём, не успел среагировать. После этого инцидента компания решила закрыть в Аризоне программу испытаний беспилотных машин.

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