В сети появилась информация о третьем поколении Dacia Sandero

Бухарест, , 07:26 — REGNUM Румынская Dacia готовится к выпуску нового поколения модели Sandero, ожидается, что автомобиль увеличится в размерах, его габариты станут сравнимы с другими известными хетчбеками, такими как Renault Megane и Ford Focus. Об этом 27 августа сообщил журнал «Авторевю».

Это объясняется тем, что новые машины будут построены на базе платформы CMF-B. Компания идёт на такой шаг из-за того, что данное шасси изначально оборудуется современной электроникой, обеспечивающей возможность использования различных систем безопасности. Стоит отметить, несмотря на все изменения, бюджетный характер автомобиля останется неизменным.

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Напомним, Dacia производит второе поколение хетчбека Sandero с 2012 года. Длина автомобиля равна 4057 мм, ширина — 1733 мм, а высота — 1523 мм. Автомобиль выпускается на базе платформы Dacia M0.

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