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В Токио тестируют перевозку живых пассажиров беспилотными такси

Техника

Эксперименты с живыми пассажирами и беспилотными автомобилями продлятся до 8 сентября

В Токио тестируют перевозку живых пассажиров беспилотными такси
merdanata
Японское такси

Токио, 27 августа 2018, 20:19 — REGNUM  В Токио начался эксперимент по перевозке живых пассажиров беспилотными такси, сообщает 27 августа пресс-служба компании ZMP Inc.

Эксперимент совместно проводят власти Японии, компания-разработчик беспилотных систем ZMP Inc. и крупнейшая компания такси-перевозок Hinomaru Kotsu Co. В случае успеха эксперимента беспилотные автомобили планируют использовать при проведении Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года.

Выбранный для эксперимента маршрут пролегает по оживленным районам Токио Отэмати и Роппонги. В такси, кроме пассажиров, на случай нештатной ситуации будут присутствовать водитель и его ассистент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Японии заявило о планах создать консультационный совет для изучения перспектив создания летающих автомобилей с вертикальным взлетом и посадкой. Такие машины позволили бы решить проблему транспортных пробок и могли бы применяться в случае стихийных бедствий.

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