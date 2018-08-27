В Токио тестируют перевозку живых пассажиров беспилотными такси

Токио, , 20:19 — REGNUM В Токио начался эксперимент по перевозке живых пассажиров беспилотными такси, сообщает 27 августа пресс-служба компании ZMP Inc.

Эксперимент совместно проводят власти Японии, компания-разработчик беспилотных систем ZMP Inc. и крупнейшая компания такси-перевозок Hinomaru Kotsu Co. В случае успеха эксперимента беспилотные автомобили планируют использовать при проведении Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года.

Выбранный для эксперимента маршрут пролегает по оживленным районам Токио Отэмати и Роппонги. В такси, кроме пассажиров, на случай нештатной ситуации будут присутствовать водитель и его ассистент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Японии заявило о планах создать консультационный совет для изучения перспектив создания летающих автомобилей с вертикальным взлетом и посадкой. Такие машины позволили бы решить проблему транспортных пробок и могли бы применяться в случае стихийных бедствий.

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