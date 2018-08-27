На Украине испытали «новую» противокорабельную ракету

Киев, 27 августа 2018, 19:33 — REGNUM На Украине испытали крылатую ракету «Нептун», способную поражать наземные и морские цели. Видео испытаний опубликовано 27 августа на сайте украинского телеканала 112.ua.
На видео показан момент старта и вылет ракеты из пусковой установки.
Украинская ракета «Нептун», разработанная киевским конструкторским бюро «Луч», является ухудшенной копией советской ракеты Х-35. В её конструкции также использованы компоненты старой советской зенитной ракеты С-200.
Напомним, в последние годы на Украине появилось множество «новейших» образцов вооружения, которые являются либо копиями советского оружия, либо нестреляющими макетами оного.
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