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Apple в сентябре представит три новых модели iPhone

Техника

Новые модели будут внешне похожи на iPhone X

Apple в сентябре представит три новых модели iPhone
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Очередь за iPhone

Купертино, США, 27 августа 2018, 16:58 — REGNUM  Американская компания Apple намерена в сентябре представить сразу три новых модели смартфона iPhone, передаёт 27 августа Bloomberg.

По информации источников агентства, новые устройства будут внешне похожи на iPhone X, но будут иметь некоторые новые функции и отличаться по размеру и цене.

Одна из новых моделей, под рабочим названием D33, будет иметь самую большую из всех смартфонов Apple диагональ дисплея — 6,5 дюйма. Устройство будет оснащено стеклянной задней панелью с двумя камерами и рамкой из нержавеющей стали.

О новом iPhone под рабочим названием N84 известно, что смартфон получит 6,1-дюймовый OLED-экран, будет оснащён рамкой из алюминия и выполнен в нескольких цветах. Модель с рабочим названием D32 будет чуть меньшего размера — c 5,8-дюймовым OLED-экраном.

Известно также, что все три новинки будут оснащены системой управления жестами и системой распознавания лица владельца Face ID.

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