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На Московском автосалоне вместо Ravon выступит компания Iran Khodro

Техника

Узбекский автопроизводитель отказался от участия в мотор-шоу

Москва, 27 августа 2018, 16:14 — REGNUM  Компания Ravon из Узбекистана не будет принимать участие в Московском автосалоне. При этом иранский автопроизводитель Iran Khodro решил показать на выставке свои автомобили. Об этом 27 августа сообщило агентство «Автостат».

Стоит отметить — ранее узбекский автопроизводитель заявлял о том, что он хочет показать на мотор-шоу новый кроссовер и обновлённую версию модели R4. Что касается компании Iran Khodro, то в период с 2004 по 2009 годы она уже продавала в России модель Samand. Эксперты отмечают, что сейчас автопроизводитель вновь пытается вернуться на российский авторынок.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что Ravon не продаёт автомобили в России с июня 2018 года. В июле 2018 года узбекский автопроизводитель увеличил стоимость седана Nexia и хетчбека R2 на 50 тыс. рублей. Цена базовой комплектации Gentra выросла на 20 тыс. рублей.

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