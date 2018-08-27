Эксперт раскритиковал автоматическую систему весового контроля в РФ

Москва, , 16:12 — REGNUM Автоматизированная система весового контроля не должна превращаться в инструмент для сбора штрафов без возможности их обжалования, уверен заместитель директора операционного управления по спецтранспорту группы компаний AsstrA Олег Гребенько. Об этом он заявил 27 августа ИА REGNUM, комментируя новость о том, что на федеральных трассах к концу 2019 года установят 100 автоматических пунктов весового контроля, которые будут определять массу грузовых автомобилей на ходу.

«Мы осуществляем как внутрироссийские, так и международные автомобильные перевозки собственными транспортными средствами, — рассказал Гребенько. — Система автоматического контроля — современное решение, однако она должна предупреждать о возможных правонарушениях, а не служить инструментом для сбора штрафов без права их обжалования».

При этом Гребенько отметил, что, хотя у их компании никогда не было подобных штрафов за границей, в РФ они в 2018 году получили два спорных штрафа автоматической системы весового контроля на сумму в 300 тыс. рублей.

«В каждом случае общий вес автопоезда соответствует нормам, но в распределении по осям зафиксированы нарушения, — добавил Гребенько. — Мы перевозили жидкий груз, и динамическое измерение для такого автопоезда, на наш взгляд, совершенно несправедливо. Мы пытались оспорить нарушения, но решения были оставлены в силе, и, как видно из административной практики, пересмотреть спорный штраф не представляется реальным».

В свою очередь, заместитель генерального директора автопарка транспортной компании «ПЭК» Важа Такидзе, комментируя новость об автоматических пунктах весового контроля, подчеркнул, что для того чтобы соблюдать все требования весогабаритного контроля, в первую очередь стоит должным образом организовать работу грузового автотранспорта.

«Так, при загрузке автомобилей нужно строго проверять соответствие всем необходимым нормам, — уверен Такидзе. — В таком случае ошибки прохождения весового контроля сводятся к нулю, как и получение штрафов».

Напомним, что, как сообщили 27 августа «Известия», на федеральных трассах к концу 2019 года установят 100 автоматических пунктов весового контроля, которые будут определять массу грузовых автомобилей на ходу.

Максимальное наказание предполагается в той ситуации, когда нагрузка на ось выше положенной на 50% и больше. Водителю грозит штраф до 10 тыс. рублей или лишение прав на срок до полугода; перевозчику, которому принадлежит автомобиль, — 500 тыс. рублей.