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Составлен топ-10 самых популярных кроссоверов авторынка Москвы

Техника

Первое место вновь занял Hyundai Creta

Москва, 27 августа 2018, 14:34 — REGNUM  По итогам продаж на авторынке Москвы в период с января по июль 2018 года аналитики составили рейтинг самых популярных кроссоверов и внедорожников. Список был опубликован 27 августа на сайте агентства «Автостат».

Первое место по-прежнему занимает кроссовер Creta южнокорейской компании Hyundai. За обозначенный период в столице было продано 4,5 тыс. экземпляров этой модели. Второе место в рейтинге занял Volkswagen Tiguan с результатом 3,5 тыс. ед. В топ-5 также вошли Kia Sportage (2,9 тыс. ед.), Nissan X-Trail (2,7 тыс. ед.) и Renault Kaptur (2,5 тыс. ед.).

В первую десятку попали следующие автомобили: Mitsubishi Outlander (2,3 тыс. ед.), Nissan Qashqai (2,1 тыс. ед.), Toyota RAV4 (2 тыс. ед.), Renault Duster (1,9 тыс. ед.) и Kia Sorento (1,9 тыс. ед.).

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Напомним, ранее ИА REGNUM опубликовало рейтинг самых популярных в России марок автомобилей с механической коробкой передач. В топ-3 вошли Lada, Renault и Kia.

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