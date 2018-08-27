В линейке моделей проекта «Кортеж» появится компакт-кроссовер

Москва, , 14:22 — REGNUM Институт НАМИ, в дополнение к уже имеющимся моделям, намерен создать в рамках проекта «Кортеж» компакт-кроссовер, об этом журналистам сообщил начальник управления дизайна Юрий Черненко. Интервью с ним было опубликовано 26 августа на YouTube-канале портала Autonews.

Черненко также рассказал о том, как создавались автомобили марки Aurus, в частности — лимузин и седан, которые широкая публика сможет увидеть на предстоящем Московском автосалоне. Длительность интервью составила более получаса.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM лимузин и седан Aurus получили название Senat, а минивэн — Arsenal. Кроссовер Komendant НАМИ представит в 2019 году.

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