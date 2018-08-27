До массового применения экзоскелетов в армии еще очень далеко

Москва, , 14:21 — REGNUM Реализовать идею активного экзоскелета пытаются достаточно давно в разных странах мира. На сегодняшний день в полной мере это пока никому не удалось, напоминает военный эксперт, редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичёв.

Ранее главный конструктор по системе жизнеобеспечения боевой экипировки военных ЦНИИточмаш Олег Фаустов сообщил об успешных испытаниях активного экзоскелета с электромоторами. По его словам, экзоскелет действительно увеличивает физические возможности военнослужащего.

Уменьшить физическую нагрузку одиночного бойца, которому в боевых условиях приходится таскать на себе всё больше снаряжения, оружия и боеприпасов — главная идея разработчиков экзоскелетов. Внешний каркас должен принимать на себя как можно больше веса, сберегая силы человека для активной фазы боя.

Если вопросы конструкции и материалов для изготовления экзоскелетов в основном решены, то с источниками энергии всё очень непросто. Проще говоря, пользователь такого скелета понесет с собой столько аккумуляторных батарей, что весь выигрыш физических возможностей будет почти полностью аннулирован.

Есть и еще одна проблема. Если удастся решить вопрос источников энергии, то надо будет добиваться их дешевизны, чтобы не жалко было выкинуть после использования.

В любом случае, до массового применения экзоскелетов в армии пока еще очень далеко. Хотя вполне возможен и прорыв, ведь работы в этом направлении ведутся давно и достаточно интенсивно.

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