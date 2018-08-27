Передан досрочно: Миноброны РФ получило второй за год ЗРС С-400 «Триумф»

Москва, , 14:10 — REGNUM Министерство обороны России получило второй за 2018 год полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». При этом он был передан военному ведомство досрочно. Об этом 27 августа сообщили в концерне «Алмаз-Антей».

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Церемония передачи С-400 прошла на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. В концерне также добавили, что перед передачей комплект С-400 прошёл полевые испытания, в том числе с его помощью сопровождали реальные цели в воздухе.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году концерн «Алмаз — Антей» в рамках обязательств по государственному оборонному заказу передал Минобороны России четыре полковых комплекта зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф». В соответствии с требованиями государственного заказчика техника выводилась на полигон, где были выполнены облёты с сопровождением реальных воздушных целей.

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Напомним, первый в 2018 году ЗРС был передан военному ведомству в июле.

ЗРС С-400 «Триумф» предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия. Системы С-400 способны обнаруживать цель в воздушном пространстве на расстоянии до 600 км.

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