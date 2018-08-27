В ЕС количество электрифицированных авто превысило 1 млн

Стокгольм, , 13:18 — REGNUM По состоянию на конец июня 2018 года число электрифицированных транспортных средств в ЕС превысило 1 млн ед., к такому выводу пришли аналитики компании EV-Volumes из Швеции. Об этом 26 августа сообщил «Коммерсантъ».

Согласно их прогнозу, к концу 2018 года их в регионе будет числится уже около 1,35 млн ед. Отмечается, что в период с января по июнь 2018 года в Евросоюзе продажи чистых электрокаров и машин с гибридными силовыми установками выросли на 42%. При этом во втором квартале 2018 года рост продаж составил 45%, тогда как в первом квартале этот показатель был равен 40%. Всего за обозначенный период в ЕС было продано около 195 тыс. электрифицированных машин. При этом, на их долю приходится лишь 2% рынка.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что в Китае также растёт популярность электрокаров. Китайское издание «Чжунго Цинняньбао» («Китайская молодежная газета») провело опрос, согласно которому около 75% респондентов готово подумать о приобретении автомобиля на новых источниках энергии.

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