Понедельник, 27 Августа 2018 года
12:04:51 МСК

В России будут созданы турбины не хуже турбин Siemens — Козак

Техника

Это следует сделать для обеспечения технологической безопасности страны

В России будут созданы турбины не хуже турбин Siemens — Козак
Siemens Pressebild
Турбина Siemens

Москва, 27 августа 2018, 10:34 — REGNUM  Российская компания «Силовые машины» за предстоящие несколько лет должна разработать отечественную турбину для электростанций. О надеждах правительства РФ на этот счет рассказал в интервью РБК вице-премьер Дмитрий Козак.

По его словам, в ближайшие три — четыре года российская промышленность должна создать турбину, по качеству не уступающую турбинам, которые производит немецкий концерн Siemens. Это следует сделать для обеспечения технологической безопасности России, подчеркнул вице-премьер.

«Если будет тотальный запрет на поставку турбин в нашу страну — в случае с Siemens речь шла как раз об этом, — мы столкнемся с огромными проблемами», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года глава совета директоров «Силовых машин» Алексей Мордашов попросил у государства преференций и на внутреннем рынке, доступ на который усложнился после введения санкций.

Читайте также: «Силовые машины» снова просят государство о помощи

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Машиностроение
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить