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Porsche выпустил классический 911 Turbo S 993 с воздушным охлаждением

Техника

Автомобиль существует в единственном экземпляре

Штутгарт, Германия, 27 августа 2018, 10:16 — REGNUM  Компания Porsche Classic, являющаяся дочерним предприятием известного немецкого автопроизводителя, выпустила классический спорткар Porsche 911 Turbo S 993. Автомобиль уйдёт с молотка на аукционе RM Sotheby’s. Об этом 27 августа сообщил портал СarAdvice.

https://twitter.com/automobilemag/status/1033428857829904384

Машина построена в единственном экземпляре, на её создание у специалистов Porsche Classic ушло 1,5 года. При создании этого 911 Turbo S 993 были использованы оригинальные запчасти, за исключением алюминиевого шасси. Отмечается, что оно было создано заново вручную. Автомобиль оборудован двигателем, который выдает 246 л. с. (как и оригинал). Машина выпущена в рамках проекта Porsche Project Gold, её особенностью является наличие воздушного охлаждения.

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Напомним, 911 Turbo S 993 компания Porsche выпустила в 1997 году. Это была последняя модель с турбированным мотором, оборудованная системой воздушного охлаждения. Всего было продано 183 экземпляра.

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