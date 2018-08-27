Раритетный Ferrari ушёл с молотка за рекордные $48,4 млн

Лондон, , 09:43 — REGNUM Британский аукционный дом Sotheby’s выручил на торгах рекордную сумму за классический автомобиль, когда-либо проданный на аукционе. Речь идёт о раритетном Ferrari 250 GTO красного цвета. Автомобиль ушёл с молотка за 48,4 млн долларов. Об этом сообщается в микроблоге аукциона в Twitter.

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Транспортное средство на продажу выставил бывший сотрудник корпорации Microsoft Грег Уиттен. А вот имя нового владельца спорткара не уточняется.

https://twitter.com/Sothebys/status/1033570936312590336

Напомним, Ferrari 250 GTO выпускались с 1953 по 1964 год. Всего было выпущено 36 экземпляров модели.

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Как сообщало ИА REGNUM, гоночный автомобиль Ferrari 335 S Spider Scaglietti, выставленный на аукционе в Париже, был продан в феврале 2016 года за 32 миллиона евро. Раритетный болид стал самым дорогим транспортным средством итальянского концерна, когда-либо проданным на территории Европы. Прошлый рекордсмен, Ferrari 250 GTO 1962 года, был продан в 2014 году за 28,5 млн евро.

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