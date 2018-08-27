Российские ученые планируют разработать «глубоководный трактор»

Кубинка, Московская область, , 07:55 — REGNUM Разработать «глубоководный трактор» для укладки кабельных линий на глубинах до 2000 метров планируют представители Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана, сообщает 27 августа пресс-служба томского вуза.

Отмечается, что предварительная договоренность о разработке аппарата была достигнута по результатам заседания секции научно-технического совета по технологиям и средствам робототехники в интересах оборонно-промышленного комплекса РФ. На нем был представлен уникальный опыт томского НИИ автоматики и электромеханики ТУСУРа в сфере создания систем энергоснабжения глубоководных телеуправляемых робототехнических комплексов.

«Аппараты такого класса ранее не разрабатывались ни в СССР, ни в России, это первый опыт», — пояснил проректор по научной работе и инновациям ТУСУРа Виктор Рулевский.

Он добавил, что на ТУСУР возлагается обязанность по разработке систем энергоснабжения мощностью более 200 кВт.

В вузе отметили, что системы электропитания для глубоководных телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов мощностью до 60 киловатт и способностью передачи на глубину до 6000 метров были разработаны впервые в 2015 году. При этом сегодня томский университет располагает возможностью производить не только опытные образцы оборудования, но и наладить серийный выпуск.

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