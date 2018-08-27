Понедельник, 27 Августа 2018 года
08:55:58 МСК

Китайского двойника BMW X4 покажут в Китае уже в конце августа

Техника

Компания Fengguang представит модель ix5 перед открытием автосалона в Чэнду

Чэнду, Китай, 27 августа 2018, 07:49 — REGNUM  Купеобразный кроссовер Fengguang ix5, который называют конкурентом BMW X4, будет показан широкой публике в конце августа 2018 года перед открытием предстоящего автосалона в Чэнду (провинция Сычуань, Китай). Об этом 26 августа сообщил портал NJCar.

В моторной гамме машины присутствуют два турбированных двигателя: 1,5-литровый мощностью 179 л. с. и 2-литровый мощностью 231 л. с. На выбор покупателям предлагаются шеститупенчатые механическая или автоматическая КП. Автомобиль будет доступен только в переднеприводном варианте.

Ожидается, что автомобиль в базовой комплектации обойдётся покупателю в 110 тыс. юаней (1 млн 84 тыс. рублей по текущему курсу). Стоит отметить, что стоимость базовой версии BMW X4 составляет 484 800 юаней (4 млн 777 тыс. рублей).

Читайте также: В Швейцарии создали гибрид велосипеда, скутера и электрокара

Напомним, 21-й автосалон в Чэнду (CDMS 2018) пройдёт в период с 7 по 16 сентября 2018 года. Организатором мотор-шоу является компания Hannover Milano Fairs Shanghai Ltd.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тель-Авиве показали первый в мире складной автомобиль

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автопром
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить