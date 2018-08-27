Китайского двойника BMW X4 покажут в Китае уже в конце августа

Чэнду, Китай, , 07:49 — REGNUM Купеобразный кроссовер Fengguang ix5, который называют конкурентом BMW X4, будет показан широкой публике в конце августа 2018 года перед открытием предстоящего автосалона в Чэнду (провинция Сычуань, Китай). Об этом 26 августа сообщил портал NJCar.

В моторной гамме машины присутствуют два турбированных двигателя: 1,5-литровый мощностью 179 л. с. и 2-литровый мощностью 231 л. с. На выбор покупателям предлагаются шеститупенчатые механическая или автоматическая КП. Автомобиль будет доступен только в переднеприводном варианте.

Ожидается, что автомобиль в базовой комплектации обойдётся покупателю в 110 тыс. юаней (1 млн 84 тыс. рублей по текущему курсу). Стоит отметить, что стоимость базовой версии BMW X4 составляет 484 800 юаней (4 млн 777 тыс. рублей).

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Напомним, 21-й автосалон в Чэнду (CDMS 2018) пройдёт в период с 7 по 16 сентября 2018 года. Организатором мотор-шоу является компания Hannover Milano Fairs Shanghai Ltd.

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