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В России испытали увеличивающий физические возможности военных экзоскелет

Техника

В будущем такой экзоскелет поможет военнослужащим переносить больше тяжелого вооружения

Москва, 27 августа 2018, 07:29 — REGNUM  В Российской Федерации успешно испытали активный экзоскелет с электромоторами, благодаря которому военнослужащие смогут стрелять из пулемета одной рукой, сообщил главный конструктор по системе жизнеобеспечения боевой экипировки военных ЦНИИточмаш Олег Фаустов.

«Он (экзоскелет) действительно увеличивает физические возможности военнослужащего, — цитирует ТАСС Фаустова. — Например, испытатель смог стрелять из пулемета с использованием только одной руки и при этом точно поражал мишени».

По его словам, в будущем такой экзоскелет поможет военнослужащим переносить больше тяжелого вооружения, быстрее двигаться и намного эффективнее выполнять боевые задачи.

Как сообщало ИА REGNUM, к 2025 году в России может быть создана экипировка третьего поколения «Ратник-3» с активным экзоскелетом для военнослужащих Вооруженных сил РФ. Экипировка третьего поколения получит шлем со встроенными тепловизионными камерами и другими датчиками, с помощью которых военный сможет оценивать обстановку на поле боя. Более того, «Ратник-3» будет оснащен системой климат-контроля.

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Вооруженные силы России
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