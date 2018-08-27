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Эксперты составили топ-5 новинок на рынке смартфонов

Техника

На первом месте среди новинок 2018 года расположился китайский OnePlus 6

Эксперты составили топ-5 новинок на рынке смартфонов
DariuszSankowski
Смартфоны

Вашингтон, 27 августа 2018, 07:27 — REGNUM  В пятёрку лучших смартфонов 2018 года вошли аппараты производства Китая, Южной Кореи и США. Рейтинг составили специалисты издания Business Insider.

Согласно оценкам экспертов, на первом месте среди новинок 2018 года расположился китайский OnePlus 6, оснащенный отличной камерой, мощным процессором Qualcomm Snapdragon 845 и имеющий «на борту» 6 Гб оперативной памяти.

Второе место принадлежит корейскому Samsung Galaxy Note 9, смартфон этого же производителя Galaxy S9 закрывает тройку лидеров. На четвертом и пятом местах, по мнению экспертов, находятся G7 Thinq от корейского бренда LG и Moto G6 от Motorola.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее выяснилось, что в 2017 году впервые за долгие годы увеличились на 5% продажи мобильных телефонов без доступа к интернету, в то время как продажи смартфонов «подросли» всего на 2%. Эксперты связывают это с тем, что владельцы смартфонов устают от круглосуточного доступа к социальным сетям.

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