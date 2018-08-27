Китайский самолет-амфибия AG600 вступил в фазу водных испытаний

Пекин, , 07:22 — REGNUM Самый большой в мире самолет-амфибия, разработанный и собранный в Китае, AG600 заверил наземные лётные испытания и перешел к этапу руления и взлета с водной глади, сообщает 27 августа газета China Daily.

Самолет AG600 под кодовым названием «Куньлун» успешно завершил 26 августа испытательный перелет из аэропорта города Чжухай в провинции Гуандун на юге Поднебесной до аэропорта Цзинмэнь в провинции Хубэй в центральной части Китая, сообщили в компании China Aviation Industry General Aircraft Co. Ltd. Теперь же предстоит проверить, как поведет себя машина на воде.

Напомним, что свой первый полет самолет осуществил 24 декабря 2017 года. Его длина составляет 36,9 метра, в движение его приводят четыре двигателя. Крейсерская скорость может достигать 500 км/ч, а на одном баке он может проводить в воздухе до 12 часов.

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