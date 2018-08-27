Продажи китайских автопроизводителей в России выросли на 19%

Москва, , 07:20 — REGNUM Китайские автопроизводители в июле 2018 года смогли продать в России 2939 легковых автомобилей, что на 19% больше, чем в июле 2017 года. Об этом 26 августа сообщило агентство «Автостат».

На рынке продолжает лидировать марка Lifan, её результат — 1315 проданных машин. На долю этого производителя приходится 45% объёма российского авторынка.

Следующие места в топ-10 распределились следующим образом: Chery (404 ед., падение продаж —17%), Zotye (281 ед. продажи выросли в 4,8 раза), Haval (259 ед.; рост продаж — 85%), Geely (217 ед.; падение продаж — 4%), Changan (184 ед.; рост — 94%), FAW (125 ед.; рост в 2,6 раза), DFM (119 ед. рост в 2,6 раза), HTM (Hawtai) (21 ед. рост в 3,5 раза), Brilliance (14 ед.; рост — 17%).

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Напомним, ранее ИА REGNUM опубликовало рейтинг самых популярных в России китайских автомобилей. В первую пятёрку лидеров вошли следующие модели: Lifan X60, Chery Tiggo 3, Lifan Myway, Lifan X50, Zotye T600.

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