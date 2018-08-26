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Форум «Армия-2018» в Екатеринбурге: фоторепортаж

Техника

Выступления десантников и бой в городе

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Форум «Армия-2018» в Екатеринбурге: фоторепортаж
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин

Екатеринбург, 26 августа 2018, 19:39 — REGNUM  Мероприятия масштабного форума «Армия» не обошли и Екатеринбург. Неудивительно — здесь находится штаб Центрального военного округа. В столице Среднего Урала были представлены полевые химические лаборатории, а также прошли показательные выступления.

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Вертолёт «Ми-24»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Вертолёт «Ми-24»
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Захват автоколонны
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Захват автоколонны
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Разрезание яблока пушкой танка
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Разрезание яблока пушкой танка

Свою подготовку собравшимся продемонстрировали лётчики, десантники, миномётчики… Одной из изюминок стал показательный бой в городе.

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Дом в осаде
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Дом в осаде
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Бой в городе
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Бой в городе
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Штурм
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Штурм

На полигоне «Свердловский» экспозиция начала работу утром 25 августа. Попасть на неё могли все желающие. От здания штаба ЦВО в жилой район Академический каждый час отправлялись автобусы. За два дня мероприятие посетили более 11 тыс. человек.

Ранее читайте: Полевые химические лаборатории впервые представили на форуме «Армия-2018»

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regnum author Алексей Колчин
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Международный военно-технический форум «Армия-2018»
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