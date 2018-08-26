Форум «Армия-2018» в Екатеринбурге: фоторепортаж

Екатеринбург, , 19:39 — REGNUM Мероприятия масштабного форума «Армия» не обошли и Екатеринбург. Неудивительно — здесь находится штаб Центрального военного округа. В столице Среднего Урала были представлены полевые химические лаборатории, а также прошли показательные выступления.

Свою подготовку собравшимся продемонстрировали лётчики, десантники, миномётчики… Одной из изюминок стал показательный бой в городе.

На полигоне «Свердловский» экспозиция начала работу утром 25 августа. Попасть на неё могли все желающие. От здания штаба ЦВО в жилой район Академический каждый час отправлялись автобусы. За два дня мероприятие посетили более 11 тыс. человек.

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