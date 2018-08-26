В Тель-Авиве показали первый в мире складной автомобиль

Тель-Авив, , 13:08 — REGNUM Первый в мире складной автомобиль, названный City Transformer, представили в рамках техновыставки «Инновационная неделя» в Тель-Авиве сообщает 26 августа издание Israel21.

По данным издания, новинка была доставлена на выставку, проходящую на втором этаже, на пассажирском лифте. Многие эксперты уже посчитали City Transformer главным экспонатом «Инновационной недели».

Автомобиль весом 450 килограммов может разгоняться до скорости 90 километров в час и в сложенном виде в ширину занимает не более одного метра. Его колесная база раскладывается и складывается путем нажатия одной кнопки. В перспективе планируется разработка беспилотной модели City Transformer.

Отметим, ранее СМИ сообщали о том, что концерн «Калашниов» на форуме «Армия-2018» договорился с компанией Mawarid из ОАЭ о поставках электротранспорта.