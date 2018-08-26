Китай вывел на орбиту два спутника навигационной системы «Бэйдоу»

Пекин, , 12:38 — REGNUM В Китае на космическую орбиту выведены 11-й и 12-й навигационные спутники системы «Бэйдоу-3», сообщает 25 августа Синьхуа.

Запуск спутников был осуществлен одной ракетой «Чанчжэн-3Б» (серия «Великий поход») с космодрома Сичан, расположенного в провинции Сычуань (юго-запад страны).

Сообщается, что в результате трехчасового полета спутники, разработанные НИИ инновационных разработок микроспутников при Академии наук Китая, успешно вышли на заданную околоземную орбиту.