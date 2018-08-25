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В Швейцарии создали гибрид велосипеда, скутера и электрокара

Техника

Новинку назвали бикар

В Швейцарии создали гибрид велосипеда, скутера и электрокара
Иллюстрация: Zhaw.ch
Bicar

Цюрих, Швейцария, 25 августа 2018, 15:40 — REGNUM  Электрическую смесь велосипеда, скутера и электрокара для борьбы с пробками и загруженностью улиц мегаполисов автомобилями изобрели студенты Цюрихского университета. Об этом 25 августа сообщает «За рулем».

Новинку назвали бикар. Бикар — это электромобиль на трех колесах, идея его создания появилась ещё в 2015 году, однако разработка прототипа началась только сейчас. Разработчики бикара надеются получить одобрение властей ЕС и заручиться после этого поддержкой спонсоров. В результате бикар может появиться в швейцарских городах как кашеринговый автомобиль, в который после того как ты доехал до места, может сесть любой другой желающий.

Бикар может использоваться круглый год, обладает сверхкомпактным дизайном и требует крайне небольшой клочок площади для своей парковки. Электромотор позволит развивать скорость до 45 км/ч и обеспечивает стабильную и безопасную работу и при плохих погодных условиях. Кабина водителя маленькая, но удобная и позволит защитить водителя от дождя и холода.

Ряд компаний уже выразил заинтересованность в данном проекте.

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, австрийский технологический университет Граца представил робота который способен заряжать электромобили с разными разъемами для зарядки. Новинка будет определять нужный кабель за 30 секунд.

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