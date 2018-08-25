Япония начнёт разрабатывать правила для летающего автотранспорта

Токио, , 15:02 — REGNUM Совет по выработке и вводу в действие правил для летающего автотранспорта создан в Японии, сообщает 24 августа агентство Bloomberg.

В совет уже вошла 21 компания, в их числе концерн Airbus, американский Boeing, Japan Airlines, концерн Toyota и Uber Technologies.

Власти Японии намереваются создать общие правила для пассажирских перевозок летающим автотранспортом. Создание правил — один из важнейших пунктов в реализации идеи развития летающего общественного транспорта, — считают в Японии.

Летающие автомобили, которые позволят снизить загруженность автодорог, будут разрабатывают сразу несколько компаний в мире. На первом этапе внедрения летающих автомобилей планируется, что они будут использоваться во время стихийных бедствий и для перемещения между населёнными пунктами при отсутствии дорог для наземного автотранспорта или при значительном повреждении дорог.

В дальнейшем предполагается, что летающий общественный транспорт будет передвигаться по дорогам общего пользования, совершая полёты на небольшой высоте.

Власти Японии полагают, что летающий автотранспорт, который не будет тратить время на стояние в пробках, поможет значительно ускорить пассажирские перевозки. Первое заседание совета по летающему транспорту назначено на 29 августа.

При этом в Японии очень озабочены вопросами безопасности в данной отрасли.

«Необходимо, чтобы правительство взяло на себя инициативу и координировало установление стандартов безопасности», — отметил Ясуо Хасимото, японский исследователь в области управления авиацией в Токио.

Напомним, что в мае 2017 года стало известно, что к летним Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио, которые состоятся в 2020 году, в Японии будет разраработана коммерческая версия летающего автомобиля Skydrive. Он будет представлять из себя раскладной автомобиль-квадрокоптер, скорость которого в полёте будет около 100 км/час, на дороге — 150 км/час. Разработка Skydrive ведётся с 2012 года.