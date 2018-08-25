ГАЗ представит беспилотные «Газель NEXT» на Московском автосалоне

Москва, , 13:07 — REGNUM Два беспилотных микроавтобуса на базе электробусов «Газель NEXT» представит на открывающемся 29 августа Московском автосалоне группа ГАЗ. Об этом 25 августа сообщается в пресс-релизе компании.

Указывается, что машины будут оснащены двумя различными типами систем управления. Других подробностей устройства беспилотных машин автопроизводитель не сообщает.

Как ранее сообщали СМИ, ГАЗ уже создал несколько образцов беспилотных машин, которые проходят испытания как на полигоне завода, так и на реальных маршрутах.

Отметим, что кроме ГАЗа на московском автосалоне планирует показать свои разработки в области беспилотного авторанспорта компания «Яндекс», которая продемонстрирует автомобиль «Яндекс.Такси» проехавший 780 километров от Москвы до Казани на 99% в автоматическом режиме.