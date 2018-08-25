Директор «Радар ММС»: Искусственный интеллект для беспилотников создан в РФ

Москва, , 10:05 — REGNUM О создании в России искусственного интеллекта для беспилотников и самолетов рассказал исполнительный директор «НПО «Радар ММС» Иван Анцев на международном форуме Армия-2018.

По словам Ивана Анцева, его НПО создало модульный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) «Касатка», который может быть унифицирован с любым типом аппаратов — беспилотников, самолетов, вертолетов. В него возможна интеграция любых новых датчиков и элементов системы.

Как сообщил исполнительный директор «НПО «Радар ММС», вся «математика», созданная для «Касатки», является «унифицированным ядром», которое может совершенствоваться и развиваться с учетом различных аппаратных решений. «Это, по сути, нейронная сеть, искусственный интеллект летательного аппарата. Мы построили «Касатку» по такому принципу, который позволяет ей самообучаться», — заявил Иван Анцев.

Также, по словам исполнительного директора, ведутся разработки БРЭО «Касатка» для решения задач на море.

Кроме этого, как сообщил Иван Анцев, «НПО «Радар ММС» закончило разработку интеллектуального автопилота, который позволит беспилотникам работать «в стае», без участия наземного оператора, полностью в автоматическом режиме. Такие аппараты смогут летать по заранее заданному полетному заданию и выполнять соответствующие задачи, например, искать пропавшего человека, прочесывая определенную зону и работая при этом в постоянном информационном обмене. Это будет реальное групповое применение беспилотных аппаратов с соответствующими алгоритмами и интеллектом

Отметим, международный военно-технический форум «Армия-2018» проходит с 21 по 26 августа в Москве. Предприятия отечественного ОПК демонстрируют на нем более 300 образцов российской военной техники, включая новейшие танки, боевые машины пехоты и различные артиллерийские системы.