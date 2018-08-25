Россия восстановила разрушенную систему контроля космоса

Москва, , 09:22 — REGNUM Распределенную по всему земному шару сеть телескопов для контроля за космическим пространством взамен единой сети наблюдения за околоземной орбитой, переставшей действовать с распадом Советского Союза, воссоздал российский институт прикладной математики имени академика Келдыша РАН. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба института.

Согласно сообщению, работа восстановлена в десяти обсерваториях, расположенных в России, Грузии, Боливии, Таджикистане, Узбекистане, Монголии, Швейцарии и на Украине. Кроме этого организованы ещё восемь новых пунктов наблюдений — в Молдавии, Мексике, на Камчатке, Дальнем Востоке, Алтае, а также в Сибири.

Все телескопы, которые находятся в ведении института имени Келдыша, получают данные о запусках спутников, их вхождении в атмосферу, разрушении на орбите, уточняют и отслеживают модели распространения космического мусора и следят за опасными сближениями космических аппаратов.

Система также взаимодействует с системами контроля за космическим пространством РАН, Роскосмоса и других отдельных институтов и организаций.

Отметим, сейчас в каталоге российской Системы контроля космического пространства находится около 13 тысяч объектов. Из них 6 тысяч размером 20−40 сантиметров расположены на высокой околоземной орбите, и 7 тысяч размером более 20 сантиметров — на низкой.