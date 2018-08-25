Илон Маск: Tesla будет оставаться публичной компанией

Нью-Йорк, США, , 08:29 — REGNUM О том, что компания Tesla и дальше продолжит быть публичной, заявил 25 августа в своем официальном блоге глава Tesla Илон Маск.

Как пишет Илон Маск, так считает лучшим для компании, исходя из полученных им отзывов, большинство акционеров. Поэтому, по его словам, он встретился с членами совета директоров Tesla и передал им что «лучшим путем для Tesla будет оставаться публичной» компанией. На что члены совета директоров «дали понять, что они согласны».

Также Маск сообщил, что преобразование Тesla в исключительно частную компанию оказалось более «затратным и сбивающим с толку», чем он считал раньше. А потому его мнение по поводу наличия достаточного финансирования для полного выкупа акций также изменилось.

Отметим, ранее предприниматель написал в своем twitter, что он рассматривает возможность выкупа акций компании по цене 420 долларов за одну акцию. Позднее Маск выпустил разъяснение на сайте Тesla в котором он объяснил, что данная инициатива дает выбор имеющим пакет акций в компании: либо остаться инвесторами, либо продать акции Тesla с 20% премией за 420 долларов.