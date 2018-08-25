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«АвтоВАЗ» представит новый кроссовер на выставке ММАС-2018

Техника

С выставки будет вестись прямая трансляция

«АвтоВАЗ» представит новый кроссовер на выставке ММАС-2018
Иллюстрация: Lada.ru
Завод АвтоВАЗ

Москва, 25 августа 2018, 08:24 — REGNUM  Новый кроссовер LADA XRAY Cross будет представлен на выставке ММАС-2018, соответсвующий тизер опубликован 24 августа в официальной группе LADA в «Вконтакте».

«АвтоВАЗ» опубликовал тизер, судя по которому, в новой модели будет реализована возможность выбора режимов движения. Кроссовер будет представлен на выставке «Московский Международный Автомобильный Салон» (ММАС), которая пройдет в Москве с 31 августа по 9 сентября.

Пресс-служба «АвтоВАЗ» сообщила, что с выставки будет вестись прямая трансляция, и концерт рассчитывает удивить посетителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кроме LADA XRAY Cross «АвтоВАЗ» представит на выставке ММАС-2018 и новую модель спортивного представителя семейства LADA Vesta.

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Автопром
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