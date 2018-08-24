Нижегородские ученые разработали беспилотное подводное судно «Тунец-1»

Кубинка, Московская область, , 18:17 — REGNUM Ученые Нижегородского государственного университета (ННГУ) имени Н.И. Лобачевского разработали биоморфное подводное беспилотное судно БПС «Тунец-1». Робот был представлен на форуме «Армия-2018», сообщили ИА REGNUM в правительстве Нижегородской области со ссылкой на руководителя делегации региона вице-губернатора Евгения Люлина.

По его словам, судно копирует обычную рыбу и может работать под водой незамеченным, поскольку сливается с подводным биоразнообразием. Средства подводной гидроакустической связи, которыми оснащен робот, позволит объединять суда в «стаи» и управлять ими из единого удаленного центра.

«От всех существующих зондов и роботов «Тунец» отличает, прежде всего, биоморфная конструкция, инновационный магнитный двигатель, возможности группового управления и наличие командной электромагнитной связи, то есть нижегородское биоморфное судно уникально», — отметил проректор вуза по научной работе Август Ли. При этом он добавил, что работа над судном будет продолжена.

«Предполагается решение новых научных задач, например, построение биоморфного масштабируемого корпуса для больших глубин, используя, в том числе, методы аддитивных технологий», — сообщил представитель ННГУ.

В свою очередь Люлин подчеркнул, что экспозиция Нижегородской области стала одной из самых масштабных на форуме: 45 нижегородских предприятий представили около 200 разработок.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Международный военно-технический форум «Армия-2018» проходит с 21 по 26 августа. Традиционно главной площадкой форума стал Конгрессно-выставочный центр «Патриот», а также аэродром «Кубинка», полигон «Алабино» и озеро Комсомольское.

В церемонии открытия форума приняли участие министры обороны более 20 стран. Число иностранных компаний, которые представляют на форуме свои разработки, по сравнению с прошлым годом выросло с 78 до 84.

Предприятия отечественного ОПК демонстрируют более 300 образцов техники, включая новейшие танки, боевые машины пехоты и различные артиллерийские системы.