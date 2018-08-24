В Обнинске разработали тонкопленочное покрытие-невидимку для истребителя

Калуга, , 15:50 — REGNUM На международном военно-техническом форуме «Армия-2018» представили созданое Обнинским научно-производственным предприятием «Технология» им. А. Г. Ромашина многофункциональное тонкопленочное покрытие для поликарбонатного фонаря кабины пилота Су-57. Как сообщили 24 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия, композиция, нанесенная на внешнюю поверхность остекления, позволяет снизить радиолокационную заметность истребителя.

По словам начальника лаборатории оптических покрытий «Технология» им. А. Г. Ромашина Калужской области Олега Просовского, сейчас на предприятии ведут работу по исследованию и внедрению оптических мета-материалов, а также применению технологии плазменного ассистирования реактивного магнетронного распыления (PARMS) для улучшения характеристик многофункциональных покрытий.

«Исследования позволят улучшить функциональные и оптические свойства многофункциональных тонкопленочных покрытий, разработать технологию получения сверхсложных оптических интерференционных светофильтров для приборной оптики (с числом слоев оптической конструкции более 200), и, в конечном итоге, получить изделия с превосходными оптическими параметрами», — заявил Просовский.

Он отметил, что пока в Российской Федерации нет иных предприятий по производству подобных оптических покрытий, и разработки обнинских ученых позволяют успешно решать задачи импортозамещения. Напомним, международный военно-технический форум «Армия-2018» проходит в Подмосковье с 21 по 26 августа. В масштабном мероприятии принимают участие представители 1500 предприятий и делегации из 100 стран мира. На выставке представлены 26 тысяч единиц военной продукции, научно-деловая программа объединяет более 140 мероприятий различных форматов по основным тематическим направлениям.

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