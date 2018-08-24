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Компания BMW опубликовала фотографии нового родстера Z4

Техника

До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 4,6 сек

Мюнхен, Германия, 24 августа 2018, 15:44 — REGNUM  BMW выложила в сеть фотографии третьего поколения родстера Z4, который оборудован 3-литровым рядным шестицилиндровым турбированным двигателем мощностью 335 л. с. Фотографии машины 24 августа опубликовал портал Top Gear на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/BBC_TopGear/status/1032919228238753792

Этот мотор разгоняет Z4 до 100 км/ч за 4,6 сек. При этом отмечается, что максимальная скорость автомобиля составит 250 км/ч. Известно, что машина будет оборудована подрулевыми лепестками переключения передач. В салоне присутствуют различные удобства, в том числе полнофункциональный дисплей и беспроводная зарядка для телефонов.

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Напомним, в июне 2018 года ИА REGNUM сообщило о том, что выпуск Z4 BMW может начать уже в конце 2018 года. Производить автомобиль будут в Австрии, на заводе компании Magna Steyr. Стоит отметить, что родстер построен на базе той же платформы, что лежит в основе Toyota Supra.

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