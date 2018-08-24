Экипаж МКС сдал экзамен с вопросом о ручной перестыковке корабля

п.г.т. Звездный городок, Московская область, , 13:18 — REGNUM Экипаж Международной космической станции (МКС) с номером 57/58 сдал экзамен по ручному причаливанию и перестыковке транспортного пилотируемого корабля «Союз МС», сообщает 24 августа пресс-служба Роскосмоса.

Экзамены проводились в Звездном городке в центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Экипажу, в состав которого входит космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг, выпал вопрос о ручном управлении кораблем. Сымитировать нештатные и аварийные ситуации позволил специализированный тренажёр «Дон-Союз».

Во время экзамена экипажу пришлось выполнить тестовые операции в различных режимах. Например, в одном из них стыковка производилась в тени. Сложность этого режима состоит в том, что экипаж должен парировать разлёт, который выполняется автоматически после отказа вычислительной системы. Для успешной стыковки в тени экипажу необходимо приблизиться к станции на расстояние менее 80 метров — дальность, при которой МКС будет видна при свете фары корабля.

По итогам проведенной работы комиссия отметила оперативность реакции космонавта и астронавта на возникшие нештатные ситуации, грамотное выполнение всех режимов в соответствии с бортовой документацией и слаженную согласованную работу командира и бортинженера, которые заслуженно получили отличные оценки.

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