Фото: Lamborghini показал внешность 760-сильного Aventador Superveloce Jota

Сант-Агата-Болоньезе, Италия, , 13:06 — REGNUM Компания Lamborghini официально представила автомобиль Aventador SVJ (Super Veloce Jota), который является самой «экстремальной» версией итальянского суперкара. Об этом 24 августа сообщил портал Top Gear.

https://twitter.com/hrolamborghini/status/1032901954794659840

Отмечается, что по сравнению с Aventador SV, показатель прижимной силы у новой модели увеличился на 40%, при этом акцент был смещён на переднюю часть авто. Капот машины выполнен из углеродного волокна, он оборудован двумя быстросъёмными зажимами.

Что касается двигателя, то автомобиль получил 6-литровый мотор V12 без турбонаддува, мощность которого равна 760 л. с. Он разгоняет Aventador SVJ до 100 км/ч за 2,8 сек, до 200 км/ч — за 8,6 сек, показатель максимальной скорости суперкара равен 350 км/ч.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, последний раз перед официальной премьерой Aventador Super Veloce Jota видели на трассе Нюрбургринг в июле 2018 года. Автомобиль был покрыт камуфляжем, некоторые эксперты предположили, что компания готовила его к установлению рекорда прохождения трассы среди серийных автомобилей.

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