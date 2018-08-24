России стоит подумать над созданием аналогов американской ракете MALD-X

Москва, , 12:52 — REGNUM России, возможно, следует подумать о создании изделий, подобных американской ракете MALD-X, считает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Ранее Пентагон отчитался о завершении очередных успешных испытаний ракеты MALD-X, основным предназначением которой является имитация радиолокационных характеристик боевых самолетов стран блока НАТО. Тестовые испытания, по данным министерства обороны США, состоялись 20 и 22 августа в штате Калифорния.

Создание подобного изделия американской стороной достаточно интересно, и это является одним из методов борьбы с системами ПВО и истребителями противника, а точнее — методами защиты от них. Помимо этого, могут использоваться станции радиоэлектронной борьбы, и при сочетании этих двух факторов защита самолета еще больше повысится.

Насколько мне известно, в России подобных изделий пока нет, но в России несколько более развиты системы радиоэлектронной борьбы. Они имитируют, например, что рядом находится несуществующий виртуальный самолет — то есть, на радары противника посылается активная помеха.

Это сигнал подобный тому, который отправляет радиолокатор. И у радиолокационной станции противника получается неверная информация о самолете и его нахождении в пространстве. Соответственно, зенитные ракеты летят не туда.

Ну, а американцы развили еще один подход к защите самолетов. Возможно, он тоже будет эффективен, потому что здесь объект действительно существует, это не совсем обман. Поэтому, возможно, и российской стороне следует подумать о создании подобных изделий.

По сведениям из открытых источников, трехметровый боеприпас весит более 130 кг, он разработан специально для того, чтобы дезориентировать системы ПВО вероятного противника. По сведениям разработчиков, MALD-X способна преодолеть расстояние до 900 км.

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