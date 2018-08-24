Mitsubishi привезёт в Россию обновлённый пикап L200

Москва, , 12:38 — REGNUM На авторынке России в ближайшее время может появиться обновлённый пикап L200, который выпускает японский автопроизводитель Mitsubishi. Об этом 23 августа рассказал портал Autonews со ссылкой на представителей компании.

Точная дата выпуска автомобиля на российский рынок не называется, однако существует вероятность, что новая версия L200 поступит в салоны дилеров ещё до конца 2018 года.

Читайте также: В России зарегистрировано уже более 51 млн транспортных средств

Напомним, в мае 2018 года ИА REGNUM сообщило о том, что Mitsubishi вывела на российский рынок черную версию популярного пикапа. Модель L200 Black Line можно приобрести за 2 млн 242 тыс. рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Mitsubishi начала продажи чёрного пикапа L200 Black Line