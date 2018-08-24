Пакистанский бизнес намерен закупать российские вертолеты «Ансат»

Москва, , 11:22 — REGNUM Несколько пакистанских компаний, работающих в сфере пассажирских перевозок, намерены в ближайшее время заключить контракты на поставку российских многоцелевых вертолетов «Ансат». Об этом сообщили 24 августа в пресс-службе холдинга «Вертолеты России».

Отмечается, что машины собираются приобрести крупные компании Пакистана, занимающихся корпоративными перевозками пассажиров.

«В ходе испытаний в стране вертолет «Ансат» на деле доказал свою эффективность в условиях высоких температур. Пакистанские заказчики всерьез рассматривают эту машину для закупок в ближайшее время», — цитирует РИА Новости слова представителя пресс-службы российского холдинга.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа холдингом «Вертолеты России» на форуме «Армия-2018» был впервые продемонстрирован модернизированный ударный вертолет Ми-28НЭ «Ночной охотник». Машина оснащена новой противотанковой ракетой «Хризантема-М», а также современными управляемыми ракетами «Атака», имеющими лазерную систему наведения.

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