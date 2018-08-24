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Слабоумие и отвага: в небо на тросе подняли трёхколёсное авто Reliant Robin

Техника

Британские умельцы сделали из классического автомобиля гироплан и испытали его

Лондон, 24 августа 2018, 11:18 — REGNUM  Представители кружка «Очумелые ручки» (версия для Великобритании) сделали из трёхколёсного автомобиля Reliant Robin транспортное воздушное средство, работающее на принципе авторотации. Ролик с совершенно сумасшедшим испытанием гироплана 22 августа опубликовал портал Motor1.

Упоминаний о том, что за команда проводила подобные испытания и каково её настоящее название в ролике не приводится, однако на автомобиле размещена надпись «Trotters». В воздух Reliant Robin, оборудованный винтом, поднял пикап при помощи троса. К сожалению, над землёй гироплан смог продержаться всего 30 секунд, его пилот не смог справиться с управлением и «уронил» свою «птицу» на трассу. К счастью, на нём был шлем, испытатель смог самостоятельно выбраться из поврёжденного автожира.

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Любой желающий может попробовать представить себе ощущения пилота, просмотрев ролик, поскольку в салоне транспортного средства была размещена экшн-камера.

Напомним, гироплан (автожир, гирокоптер) — это винтокрылый летательный аппарат, который поднимается в воздух при помощи авторотации (режим работы, при котором энергию для вращения винт получает от набегающего воздушного потока).

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