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В Китае окончательно утвержден проект тоннеля под проливом Хайнань

Техника

Тоннель позволит продолжить наращивать транспортную и экономическую связанность между провинциями Гуанчжоу и Хайнань

В Китае окончательно утвержден проект тоннеля под проливом Хайнань
Пролив Хайнань

Пекин, 24 августа 2018, 08:54 — REGNUM  Предложение о строительстве железнодорожного тоннеля через пролив Хайнань между китайскими провинциями Гуанчжоу и Хайнань был одобрен высшим органом планирования Китая, сообщает 24 августа издание China Ocean News.

Тоннель позволит продолжить наращивать транспортную и экономическую связанность между двумя провинциями, а также облегчить ситуацию с транспортом на Хайнане. Пока же приходится добираться до островной провинции на самолете или пароме.

Напомним, что на согласование и утверждение проекта потребовалось два десятилетия и $12 млн, которые были потрачены на исследовательские работы с момента, когда министерство транспорта КНР впервые представило на обсуждение проект в 1994 году. Теперь же потребуется еще $20 млрд, чтобы воплотить проект в жизни.

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Развитие железнодорожной инфраструктуры
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