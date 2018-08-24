В Китае окончательно утвержден проект тоннеля под проливом Хайнань

Пекин, , 08:54 — REGNUM Предложение о строительстве железнодорожного тоннеля через пролив Хайнань между китайскими провинциями Гуанчжоу и Хайнань был одобрен высшим органом планирования Китая, сообщает 24 августа издание China Ocean News.

Тоннель позволит продолжить наращивать транспортную и экономическую связанность между двумя провинциями, а также облегчить ситуацию с транспортом на Хайнане. Пока же приходится добираться до островной провинции на самолете или пароме.

Напомним, что на согласование и утверждение проекта потребовалось два десятилетия и $12 млн, которые были потрачены на исследовательские работы с момента, когда министерство транспорта КНР впервые представило на обсуждение проект в 1994 году. Теперь же потребуется еще $20 млрд, чтобы воплотить проект в жизни.