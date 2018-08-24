В США успешно испытали ракету-«обманку» MALD-X

Вашингтон, , 08:39 — REGNUM В Соединенных Штатах успешно прошли испытания ракеты, предназначенной для ввода в заблуждение систем обнаружения и наведения ПВО вероятного противника. Об этом говорится в распространенном заявлении американского военного ведомства.

В Пентагоне сообщили, что тестовые испытания ракеты MALD-X, имитирующей радиолокационные характеристики самолетов США и их союзников по блоку НАТО, состоялись 20 и 22 августа в Калифорнии. Отмечается, что устройство ракеты делает возможным быструю ее адаптацию под разные задачи.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа была опубликована видеозапись испытаний новой американской зенитной ракеты версии Block.2 Evolved Sea Sparrow (ESSM). По данным командования ВМС США, новая ракета успешно поразила воздушную мишень BQM-74E.

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