Скоростная железнодорожная линия Гонконг — Шэньчжэнь почти готова к запуску

Гонконг, Китай, , 08:39 — REGNUM Правительство китайского Гонконга сообщило о скором запуске гонконгской секции скоростной железнодорожной линии Гуанчжоу — Шэньчжэнь — Гонконг, сообщает 24 августа газета China Daily.

Министр транспорта Гонконга Фрэнк Чан Фан заявил, что первый поезд отправится со станции Западный Коулун по направлению к станции Шэньчжэнь Северная в провинции Гуанчжоу в 7:00 по местному времени 23 сентября. Цена поездки вторым классом составит порядка $11.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее время поездки между Пекином и Гонконгом составляло порядка 24 часов, однако благодаря новой линии время сократится до девяти часов. В среднем ожидается, что почти 110 тыс. пассажиров будут ежедневно ездить по новой линии.

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