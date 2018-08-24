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Космонавт ОАЭ вернется с МКС с экипажем российского корабля

Техника

Безопасное приземление корабля обеспечит система МС-10, разработанная в НИИ Парашютостроения холдинга «Технодинамика»

Москва, 24 августа 2018, 08:32 — REGNUM  Космонавт Объединенных Арабских Эмиратов вернется с Международной космической станции с российским экипажем, сообщает 24 августа пресс-служба компании «Технодинамика», разработавшая систему безопасного приземления корабля «Союз МС-10».

В сообщении отмечается, что сотрудничество российской и арабской сторон осуществляется в соответствии с предварительным соглашением об оказании услуг по отбору, подготовке и полету одного космонавта на МКС. Оно было подписано между Роскосмосом и космическим центром ОАЭ в июне 2018 года.

Генеральный директор «Технодинамики» Игорь Насенков пояснил, что разработанная в НИИ Парашютостроения система приземления МС-10 отличается повышенной надежностью, а ее различные модификации используются десятки лет.

«Применение нашей разработки в такой важной миссии, как доставка на Землю иностранного космонавта, доказывает высокую степень доверия к изделиям холдинга со стороны международного профессионального сообщества», — сказал Насенков.

Добавим, что такие системы применялись в космических кораблях «Восток», «Восход» и «Союз».

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