Китайская частная ракета-носитель ZQ-1 стартует до конца 2018 года

Пекин, , 08:22 — REGNUM Китай запустит в космос первую твёрдотопливную ракету-носитель, разработанную частной китайской компанией, до конца 2018 года, сообщает 23 августа агентство Синьхуа.

Ракета ZQ-1, разработанная компанией Landspace с штаб-квартирой в Пекине, будет нести на себе небольшой спутник. Запуск будет осуществляться с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.

«Если миссия пройдет хорошо, то ZQ-1 станет первой китайской частной ракетой-носителем, которая сможет отправлять ракеты в космос», — заявил генеральный директор компании Landspace Чжан Чанъу.

Отметим, что длина ракеты составляет 19 метров, а диаметр — 1,35 метров. Подъемный вес достигает 27 тонн, а тяга ракеты — 45 тонн. Кроме того, кампания разрабатывает и жидкостную ракету ZQ-2, которую планирует запустить к 2020 году.

В целом в Китае существует порядка 60 частных компаний, работающих в космической сфере. Китай намерен нагнать отставание от Индии в вопросе частных пусков, о чем ранее сообщало ИА REGNUM.

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