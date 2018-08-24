Истребитель Су-57 будет оснащен системой «искусственного интеллекта»

Москва, , 07:59 — REGNUM Новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 будет наделен автоматическими системами управления и прицеливания, которые фактически приблизят боевую машину к перспективному шестому поколению. Об этом сообщил источник в авиапроме.

«Отдельно отмечаем комплексную систему управления и обзорно-прицельное оборудование, которые именно на этом летательном аппарате будут доведены полностью до автоматического режима боевого применения», — цитирует слова источника РИА Новости.

Также сообщается, что истребитель будет участвовать в программе отработки перспективного бортового комплекса обороны.

Напомним, ранее сообщалось, что на истребителе Су-57 в настоящее время испытываются элементы для боевого самолёта шестого поколения, который в базовом варианте будет беспилотником и только опционально пилотируемым.

Читайте также: Су-57 используют для испытаний систем боевого самолёта шестого поколения

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа замглавы оборонного ведомства России Алексей Криворучко заявил, что первый серийный Су-57 будет передан российским ВКС в 2019 году.

Читайте также: Объявлен срок поступления первых истребителей Су-57 в ВКС России