Chery предложил клиентам уникальную гарантию в 1 млн км пробега

Москва, , 07:53 — REGNUM Китайский автопроизводитель Chery запустил в России уникальную программу гарантии «1 млн км уверенности», первым участником которой станет кроссовер Tiggo 3. Об этом 23 августа сообщила пресс-служба компании.

В компании отмечают, что данная гарантийная программа не имеет аналогов в России. Суть её заключается в том, что компания гарантирует покупателю автомобиля — в случае соблюдения регламента гарантийного и технического обслуживания рабочий ресурс двигателя автомобиля может достичь 1 млн километров. При этом в компании отметили, что гарантийный срок на машины остаётся прежним: 5 лет или 150 тыс. км.

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Напомним, 22 августа ИА REGNUM сообщило о том, что автопапарации выложили в сеть фотографии салона новой версии кроссовера Chery Tiggo 5x. Некоторые эксперты отметили, что новый автомобиль компании стал похож на флагманский Tiggo 8.

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